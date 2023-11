Caroselli, clacson e petardi: caos in paese per la festa dell'indipendenza albanese

Caroselli e clacson strombazzati in strada. Bandiere, canti e lancio di petardi: per celebrare l’indipendenza dell’Albania dall'Impero Ottomano (firmata il 28 novembre del 1912), decine di persone e di automobili si sono riversate lungo le strade del centro di Rovato (Corso Bonomelli e piazza Cavour) prendendo alla sprovvista i cittadini e mandando completamente in tilt il traffico.

"Tornavo dal lavoro e mi sono imbattuto in un carosello unico di auto con bandiera albanese, con le persone sedute sui finestrini: traffico bloccato!", racconta un cittadino di Rovato sui social. Un corteo pacifico e festante – come accade ogni qualvolta che la nostra Nazionale di calcio vince gli Europei e i Mondiali – quanto spontaneo, quello che nel tardo pomeriggio di ieri, martedì 28 novembre, ha 'invaso' la cittadina seminando un pochino di scompiglio.

Nessuna manifestazione era stata infatti organizzata e pianificata in via ufficiale, cogliendo alla sprovvista la polizia locale della cittadina franciacortina. Numerosi sono stati gli interventi delle pattuglie per regolare la viabilità, smaltire le code e far rimuovere le macchine posteggiate in divieto sosta che ostruivano il passaggio di altri veicoli.

Le celebrazioni sarebbero poi proseguite in serata: i brindisi nei bar e nei locali del centro del paese sono però stati accompagnati dalle tante chiamate dei cittadini, infastiditi dagli schiamazzi e delle (pare) ripetute esplosioni di petardi. Una serata di festeggiamenti magari sfrenati, ma che nono sono mai degenerati in episodi violenti o in atteggiamenti lesivi dell’ordine pubblico.