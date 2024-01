Discarica abusiva nell'azienda dismessa, ma il tribunale condanna il Comune

Una (brutta) storia lunga quasi vent’anni, arrivata al suo culmine con il sequestro dell’area da parte del Nucleo ambientale coordinato dalla Prefettura, con la collaborazione di Arpa e Carabinieri: era il dicembre 2020 quando, grazie al progetto Savager (Sorveglianza avanzata gestione rifiuti) e l’ausilio di elicotteri e droni, era stata individuata una discarica abusiva (da circa 300 metri cubi di materiali) in Via XXV Aprile a Rovato. Ne era seguito un contenzioso tra il Comune e la famiglia proprietaria dello stabile – ormai dismesso ma per lungo tempo affittato a un’azienda, poi fallita – con un’ordinanza di smaltimento (e spese per 60mila euro a carico dei privati) poi impugnata al Tar dai proprietari: il Tribunale amministrativo ha dato ragione ai privati, il municipio però ha già annunciato ricorso.

La vicenda

Sono questi gli ultimissimi aggiornamenti di una vicenda che si trascina, come detto, ormai da quasi 20 anni. Era il 2003 quando la Trecoplast, poi fallita, prese in affitto area e capannoni dalla famiglia di cui sopra: ne è seguita una vera e propria odissea, con mancati pagamenti, ritardi, accumulo non autorizzato di rifiuti fino ad arrivare al fallimento. Nel dicembre 2020 è arrivato il sequestro dell’area: sul posto tecnici ambientali e forze dell’ordine avevano intercettato inerti edili, balle di stoffa e plastica pressata, bidoni e cisterne di oli e lubrificanti esausti.

Nel 2021 il Comune aveva firmato un’ordinanza di rimozione dei detti rifiuti, appunto a carico dei privati. Questi ultimi hanno fatto ricorso al Tar, e ora il tribunale ha dato loro ragione. Ma non è ancora finita: si aspetta il contro-ricorso del municipio, in appello. Nel frattempo lo stesso municipio è stato condannato a rifondere le spese legali.