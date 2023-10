Controlli nel weekend, strage di patenti in paese: fermati 450 veicoli

Posti di blocco stradali e controlli appiedati. Proseguono le lunghe notti della Polizia Locale di Rovato: in poche settimane, tra settembre e ottobre, sono stati fermati (e controllati) ben 450 veicoli, 170 i conducenti sottoposti ad alcol e droga test, 11 le patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza o sotto l’uso di sostanze stupefacenti, infine 2 i veicoli sequestrati.

I controlli della Polizia Locale

Nel mirino degli agenti guidati dalla comandante Silvia Contrini anche i luoghi più frequentati dai giovani tra cui la zona di Viale Cesare Battisti e la stazione ferroviaria, che ogni weekend accoglie centinaia di ragazzi in arrivo da tutta la provincia per i locali e le discoteche del paese: 11 i ragazzi trovati in possesso di sostanze stupefacenti e per questo segnalati alla Prefettura.

I controlli, anche con il supporto della Polizia Stradale, si sono concentrati nelle ore notturne dei fine settimana, lungo le arterie più trafficate e nei luoghi della movida rovatese.