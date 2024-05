Violenta lite fuori dall'oratorio: ragazzo accoltellato in strada

Violenta lite in strada domenica pomeriggio in Via Spalto Don Minzoni a Rovato, a pochi passi dall'oratorio San Giovanni Bosco: protagonisti due giovani di origini marocchine, uno di questi (35 anni) rimasto ferito a una mano a seguito di un fendente da arma da taglio, a quanto pare un coltello. Niente di grave: medicato sul posto dai volontari dell'ambulanza di Bornato, non ha avuto nemmeno bisogno del ricovero in ospedale.

La lite

Tutto è successo poco prima delle 15.30. L'ipotesi è che la lite sia degenerata per futili motivi: sulle circostanze stanno indagando i carabinieri della compagnia di Chiari. I militari sono intervenuti a seguito della chiamata al 112 di alcuni residenti, allertati dalle grida e dalla zuffa in corso. Entrambi i marocchini sono stati identificati: l'aggressore è già stato denunciato, sequestrato anche il coltello incriminato. Solo all'arrivo dei carabinieri la situazione si è definitivamente quietata.