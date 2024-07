Nell'auto 100 dosi di cocaina, ragazzo finisce in manette: è un insospettabile

Lo scorso sabato, verso le 20, a Rovato è stato arrestato un ragazzo italiano 27 anni, residente in Franciacorta, durante un normale controllo stradale della Polizia Locale.

Insospettiti dal comportamento del giovane, gli agenti hanno fatto scattare la perquisizione: sul ragazzo e a bordo della sua utilitaria sono state trovate 100 dosi di cocaina e 5mila euro di denaro contante.

Il ragazzo è finito in manette e poi portato davanti a un giudice. Al termine del processo per direttissima, sono stati disposti gli arresti domiciliari in quanto incensurato.