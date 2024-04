Carabiniere preso a calci e pugni in strada: trovato con una montagna di cocaina

Martedì sera stava camminando nei pressi di un locale di via 25 aprile a Rovato, quando è finito nei mirino di una pattuglia dei carabinieri del Radiomobile di Chiari, impegnati nei controlli di routine del territorio. Lui, un 45enne di casa ad Adro, ha provato a dileguarsi, pure scagliandosi contro i militari: per ritagliarsi una via di fuga non ha infatti esitato a sferrare calci e pugni.

Acciuffato pochi metri più avanti, è finito in manette, per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale. La successiva perquisizione ha reso lampante la ragione della violenta reazione al controllo: addosso aveva alcuni grammi di cocaina e 500 euro in contanti. Il militare aggredito è stato poi portato in ospedale e medicato: la prognosi per lui è di 11 giorni.

Durante il successivo blitz nell'abitazione del 45enne sono stati trovati altri 300 grammi di cocaina, per un valore di 24 mila euro, e banconote per ben 20mila euro. Dato che l'uomo risulta ufficialmente disoccupato, i carabinieri ritengono che la cifra sia stata raccolta grazie all'attività di spaccio. Alla lista delle accuse mosse nei confronti dell'uomo -con precedenti specifici - si è aggiunta quindi anche quella di detenzione di droga ai fini di spaccio.

Dopo una notte in caserma è comparso, mercoledì mattina, davanti al giudice per la direttissima. L'arresto è stato convalidato, ma niente carcere: il 45enne è ai domiciliari.