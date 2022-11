L’auto sospetta che gira per il paese e la folle fuga a oltre 270 km/h

Il girovagare sospetto di un’auto di grossa cilindrata in una zona residenziale di Rovato e poi la fuga, a folle velocità, alla vista della polizia. Con tutta probabilità le persone a bordo avrebbero colpito di lì a poco: si sarebbero intrufolate in qualche abitazione per mettere a segno un furto e poi sparire, veloci come erano arrivate. Ma sulla loro strada hanno incontrato una pattuglia della polizia locale di Rovato impegnata, nella serata di venerdì 18 novembre, nei controlli del territorio mirati soprattutto a prevenire i furti in abitazione.

Tutto è cominciato attorno alle 21.30 in una zona residenziale a Nord del paese: alla vista della pattuglia, la potente auto si è dileguata. Immediatamente è scattato l’inseguimento, cominciato per le vie del paese e poi proseguito lungo l’autostrada A35 (Brebemi). Scene da Fast and Furious, con l’auto dei fuggitivi che ha toccato impressionanti e pericolosissime punte di velocità: avrebbe addirittura superato i 270 km/h. Per fortuna - data l’ora - l’autostrada non era particolarmente trafficata. La potente auto ha continuato a correre: per parecchi chilometri è stata tallonata dalla Locale, che però non è riuscita a bloccarla. La macchina sospetta è scomparsa dalla vista della pattuglia all’altezza di Bergamo.



Non è certo finita qui. Gli agenti, coordinati dal commissario capo Silvia Contrini, stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso e vagliando le immagini delle molte telecamere che hanno ripreso la folle corsa. Non solo: per il titolare del mezzo sono pronte sanzioni amministrative per migliaia di euro.