Esche killer lanciate nel giardino di casa: "Attenti ai vostri cani"

Episodio inquietante a Rovato, dove pochi giorni fa ignoti hanno lanciato alcuni bocconi di carne intrisi di veleno nel giardino di un'abitazione privata situata in via Cavaletto. Per fortuna i proprietari si sono accorti in tempo della presenza delle esche killer, prima che il loro cane potesse ingerirle. All'interno pare che ci fosse del veleno per lumache che è letale per i cani e gli animali domestici. Ed è immediatamente scattata la chiamata agli organi competenti:

"Abbiamo interessato Ats Distretto Veterinario di Rovato, Polizia Locale e forze dell'ordine che hanno acquisito elementi di prova e immagini telecamere a supporto, abbiamo qualche speranza di identificare chi sia stato", si legge nel post pubblico sulla pagina Facebook del paese dal proprietario dell'abitazione.

Potrebbe essersi trattato della vendetta di qualcuno forse disturbato dall'animale, oppure del gesto di qualche ladro per mettere fuori combattimento il cane e provare a intrufolarsi nell'abitazione, senza però riuscire a portare a termine il furto.

Tutte ipotesi, l'unica certezza è la pena che rischia chi si è macchiato di tale perfidia: secondo il codice penale dai sei mesi ai tre anni di reclusione. L'episodio per ora pare essere isolato, ma in paese è già stato dato l'allarme: "mi preme segnalarlo qui - scrive ancora il proprietario dell'abitazione sui social - affinché usiate le premure del caso con i vostri cani nei vostri giardini: se avete notato qualcosa di utile vi prego di contattarmi".