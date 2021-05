Rovato: bimbo di 2 anni rimane intrappolato in auto

Un bimbo di appena 2 anni è rimasto intrappolato nell'auto della madre, venerdì pomeriggio a Rovato: è stato liberato e tratto in salvo grazie ai Vigili del Fuoco. Tutto è successo intorno alle 14.30, in Via Ettore Spalenza: la giovane donna era appena scesa dal mezzo per alcune commissioni, quando si è accorta di aver dimenticato le chiavi all'interno. E le portiere erano ormai chiuse.

In preda al panico si è precipitata al vicino ufficio postale per chiedere aiuto. In pochi attimi è partita la chiamata al 112: sul posto, come detto, si sono precipitati i Vigili del Fuoco che hanno forzato la portiera e liberato il bimbo.

Tutto è bene quel che finisce bene: in loco è arrivata anche un'ambulanza dei volontari di Rovato, ma non c'è stato bisogno di un ulteriore intervento. Certo non è mancata la paura, ma il bambino non si è fatto nulla: è questo quello che conta.