Infrazioni record in paese: la Locale sequestra un'auto ogni due giorni

I controlli serrati, ma anche il preziosissimo contributo dei dispositivi che – sulle principali arterie del paese – leggono le auto delle targhe di passaggio: dall’inizio del 2022 la polizia locale di Rovato ha sequestrato ben 160 veicoli, in media più di uno ogni due giorni. Le ragioni? Nella maggior parte dei casi si trattava di mezzi che circolavano senza assicurazione.

Ma non solo: "In ben 12 occasioni - spiega la comandante della polizia locale di Rovato Silvia Contrini - sono state fermate persone che si erano messe al volante senza aver mai conseguito la patente. A loro carico sono state elevate violazioni amministrative e denunce penali. In buona parte si tratta di giovani, ma non sono i soli". E ci sarebbe pure qualcuno che avrebbe provato a darsi alla fuga alla vista della paletta alzata, ma senza riuscire a seminare gli agenti.

Le capillari verifiche degli ultimi mesi hanno interessato soprattutto il tratto iniziale della Brescia-Bergamo-Milano, le strade che portano al casello dell’autostrada A4, l’ex Statale 11, e la Padana Superiore. Nel corso dei controlli sono stati individuati anche tre automobilisti che hanno esibito documenti di guida poi rivelatesi fasulli: come accertato dagli agenti, se li erano procurati sul web.

Numeri da record che crescono di continuo: "È probabile che entro fine anno arriveremo a un sequestro di auto al giorno", conclude la comandante Silvia Contrini.