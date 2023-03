Se ne va in giro in paese su un'auto rubata e senza avere la patente

La Polizia Locale l'ha intercettato grazie al sistema di lettura targhe, che in tempo reale ha rilevato come la vettura fosse rubata: il conducente - un 40enne di origini straniere e residente a Vigevano - ha provato ad allontanarsi ma è stato subito raggiunto dagli agenti. Beccato alla guida pure senza patente, ha tentato nuovamente di farla franca consegnando ai poliziotti un nome falso: e così è stato denunciato anche per falsa dichiarazione a pubblico ufficiale, oltre che per furto e guida senza patente.

I fatti

E' successo in pieno centro a Rovato: il sospetto è stato individuato, in movimento, nella zona di Corso Bonomelli, poi inseguito per qualche centinaio di metri con con i lampeggianti accesi. Era alla guida di una Fiat che, come detto, è risultata rubata: per la cronaca, è stata sequestrata e già riconsegnata al legittimo proprietario.

Dopo qualche goffo tentativo di celare la propria identità, è stato riconosciuto grazie ai Carabinieri - intervenuti con una pattuglia a supporto - e alle foto segnaletiche già nell'archivio delle forze dell'ordine. Per lui tre denunce a suo carico, in attesa del processo.