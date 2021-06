A tutto gas sull'auto rubata, poi di corsa in mezzo ai campi: folle inseguimento

Un 44enne marocchino, residente a Brescia, è stato arrestato dalla polizia locale di Rovato per il reato di ricettazione. I fatti risalgono a giovedì 3 giugno: l’uomo si aggirava per le strade di Duomo, frazione di Rovato, al volante di un’auto rubata la notte precedente a Roncadelle. Lo scrive il Bresciaoggi.

Gli agenti sono riusciti ad individuare l’Alfa Mito grazie alle telecamere di sicurezza ed hanno tentato di bloccarlo con un normale posto di blocco, ma il ladro ha tirato dritto cercando di far perdere le tracce di sé in direzione Sant’Andrea.



La fuga in auto è durata una quindicina di minuti, dato che il fuggitivo ha imboccato una strada chiusa: appena raggiunto dalle forze dell’ordine il marocchino è sceso dall’abitacolo ed è scappato a piedi in mezzo ai campi, ma i poliziotti l’hanno bloccato e portato al comando. L’uomo è stato arrestato e denunciato per ricettazione.