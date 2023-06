Carabinieri in casa, trovati 2 etti di droga: arrestato spacciatore

Su disposizione della della Procura di Bergamo, i carabinieri sono entrati nella casa di un 50enne di Rovato alla ricerca di materiale edile probabilmente rubato.

Invece delle refurtiva, i militari si sono imbattuti in circa 200 grammi di hashish. A quel punto, le manette sono state inevitabili: l'uomo è stato arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio di droga.

Il pusher non era però in casa da solo. Durante il blitz, infatti, è stato fermato e identificato anche un suo conoscente, che se l'è cavata con una denuncia per il reato (in concorso) di detenzione di sostanze stupefacenti.