Aggredito in centro e buttato a terra, poi gli rubano il portafoglio

Rapinato in pieno centro, aggressore in fuga: è successo mercoledì pomeriggio a Rovato. La vittima è un anziano di 86 anni che stava passeggiando da Corso Bonomelli verso Via San Vicenzo: qui è stato avvicinato da un giovane - non ancora identificato - che ha provato a sfilargli il portafoglio dalla tasca posteriore dei pantaloni.

Spintonato e scaraventato a terra

L'anziano se n'è ovviamente accorto e ha provato a reagire, ma è stato spintonato e scaraventato a terra dal rapinatore. Il ragazzo è poi scappato a piedi, facendo perdere le proprie tracce. Un passante si è accorto della scena e ha allertato il 112: sul posto in pochi minuti ambulanza e carabinieri.

Il derubato è stato accompagnato in ospedale a Chiari per essere medicato: per fortuna niente di grave, ne avrà per pochi giorni (ma è già tornato a casa). I militari sono al lavoro per rintracciare il suo aggressore: hanno raccolto testimonianze, al vaglio degli inquirenti anche le immagini delle telecamere.