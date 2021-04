Gli amici non lo vedono da giorni e danno l'allarme, viene trovato morto sul divano

Mancava in paese da giorni, lo ritrovano in casa privo di vita.

Nella mattinata di lunedì 12 aprile un uomo di 78 anni è stato trovato morto nella sua abitazione a Rovato: secondo gli inquirenti, la morte sarebbe dovuta a cause naturali.



Da alcuni giorni gli amici non vedevano l’uomo, abitualmente a passeggio per le vie del paese, ed hanno così deciso di allertare i soccorsi. Presso l’abitazione di via Vighenzi, nel centro storico del paese, è prontamente intervenuta la polizia locale assieme ai carabinieri del posto e ad un’ambulanza.

A nulla però sono serviti i soccorsi: una volta forzata la porta di ingresso, l’uomo è stato trovato già senza vita sdraiato sul divano di casa.