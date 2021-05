Tragedia in una palazzina: precipita da 15 metri, donna muore sul colpo

Inutili i tentativi di soccorso: per la donna non c'è stato nulla da fare.

Precipitata da 15 metri di altezza, nulla è stato possibile per salvarle la vita: protagonista del dramma una donna di 85 anni, residente in una palazzina che si affaccia in corso Bonomelli a Rovato.



L’episodio è accaduto ieri, martedì 24 maggio. Erano circa le 13 quando l’anziana è caduta nel vuoto, subito è scattato l’allarme: sul posto sono giunti un’auto medica e un’ambulanza della Croce Verde di Ospitaletto, insieme ai carabinieri di Rovato e alla polizia locale.



Per soccorrere l'anziana è stata poi chiamata anche l’eliambulanza, atterrata nel piazzale del Foro Boario di via

Martinengo Cesaresco

. Tutto inutile, purtroppo: la donna è morta sul colpo.