Sangue in strada, ragazzo accoltellato: soccorso fuori dal ristorante

Un uomo di 35 anni di origini marocchine giovedì sera è stato trasferito in elicottero al Civile di Brescia (e ricoverato in codice giallo: non è in pericolo di vita) per ferite da arma da taglio: avrebbe riportato lesioni importanti a una mano e sarebbe stato aggredito in una zona residenziale di Rovato, all'angolo tra le vie Galdina, 25 Aprile e la Provinciale. Su quanto accaduto stanno indagando i carabinieri di Chiari.

Soccorso fuori dal ristorante

L'allarme al 112 è stato lanciato poco prima delle 22.30. Secondo quanto al momento ricostruito, il 35enne si sarebbe presentato fuori da un ristorante kebab, gridando e chiedendo aiuto: il titolare del locale l'avrebbe medicato mentre un'altra persona contemporaneamente allertava il 112. In pochi minuti sul posto, oltre ai carabinieri, si sono precipitati i sanitari: l'automedica e un'ambulanza dei volontari di Bornato, infine l'elisoccorso decollato da Brescia, che ha provveduto il trasporto in ospedale. Il 35enne potrebbe essere stato ferito con un coltello oppure con dei cocci di bottiglia: i militari avrebbero già individuato le presunte armi del “delitto”. Ora è caccia all'aggressore.