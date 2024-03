Le lacrime per Rossella, stroncata dalla malattia: "Era l’angelo dei più deboli"

Ha salvato e donato una seconda vita a decine di gatti e cani, offrendogli una casa dove zampettare in attesa di trovare una famiglia che potesse prendersene adeguatamente cura. Il mondo del volontariato bresciano piange Rossella Lesto: si è spenta mercoledì 20 marzo, all’età di 50 anni.

Stroncata da un brutto male, contro il quale lottava da tempo: "Un esempio di forza e tenacia, ha tenuto duro, combattuto: non ha mai indietreggiato", si legge tra centinaia di testimonianze d'affetto affidate ai social.

Viveva Gavardo e da diverso tempo faceva parte delle Gev, le guardie zoofile del paese: "Era sempre pronta ad andare a salvare un amico a quattro zampe in difficoltà: ci mancano già il suo sorriso e la sua disponibilità", fa sapere Marco Barbetti, presidente di Fareambiente Brescia.

Instancabile e amatissima volontaria: non solo si occupava dei soccorsi degli animali in difficoltà, ma li ospitava nella sua abitazione finché non trovava la famiglia con le carte in regola per adottarli.

"Eri l’angelo dei più deboli", si legge ancora tra i tantissimi messaggi di cordoglio.

Rossella Lesto lascia nel dolore la mamma Teresa, la sorella Maddalena, gli adorati nipoti e il compagno Sergio. Il funerale sarà celebrato alle 10 di domani, sabato 23 marzo, nella chiesa di san Lorenzo di Sopraponte di Gavardo.