Tutto il paese piange la morte di Rossana: "Sei una stella che brilla in cielo"

Paderno Franciacorta piange Rossana Peroni, stroncata dalla malattia all'età di 52 anni. Ad annunciarne la prematura scomparsa il papà Armando, la mamma Angela, le sorelle Valeria e Roberta e il compagno Mauro.

Alla notizia del grave lutto per la morte di "Sissi", così in tanti chiamavano la povera Rossana, sono apparsi decine di messaggi di cordoglio: "Purtroppo te ne sei andata troppo presto, ma sono sicura che da lassù veglierai e darai la forza alla tua famiglia e a Mauro di affrontare questo dolore incolmabile. Grazie di tutto, adesso sarai una stella che brilla in cielo e ti distinguerai anche da lassù", scrive Loredana. "Ciao cara Rossana, dolce, bella, sorridente e piena di speranza anche nella tristezza della malattia – è il ricordo di Orietta –. Avevi voglia di vivere, di viaggiare, di gioire. Trovavi sempre le parole giuste per essere gentile, apprezzavi l'educazione negli altri e avevi rispetto per tutti. Ti abbraccio forte e ti auguro di riposare in pace".

La camera ardente è stata allestita presso la casa del commiato "La Franciacorta", in via Garibaldi a Passirano. Il funerale sarà celebrato alle 16.30 di oggi, giovedì 17 agosto, nella chiesa parrocchiale di Paderno Franciacorta. Al termine della messa esequiale, il corteo proseguirà per il cimitero locale.