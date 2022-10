Barricato in casa con il figlio: strade bloccate, nessuna notizia sulla madre

Continuano le trattative con il padre separato che, da mercoledì sera, si è barricato nel suo appartamento di Via Tien An Men a Roncadelle, insieme al figlio di 4 anni. Di fatto è come se l'avesse "rapito" durante un incontro protetto avvenuto nel pomeriggio di ieri con i Servizi sociali.

Il bambino è in buone condizioni di salute, hanno riferito i carabinieri. Nel video il serivizio della nostra inviata Laura Almici.