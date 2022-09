Trovato al bar con la droga pronta da spacciare: arrestato pusher di paese

Un 50enne bresciano è stato arrestato con l'accusa di detenzione e spaccio di stupefacenti. L'uomo è stato fermato venerdì sera in un bar di Roncadelle, dai carabinieri della Compagnia di Brescia. Nel corso della perquisizione personale, gli sono stati trovati addosso alcuni grammi di marijuana, già confezionati in dosi pronte per essere vendute.



I militari hanno poi deciso di controllare la sua abitazione, dove sono state rinvenute circa 60 piante di 'maria', alte circa 50 centimetri, in una serra indoor allestita in soffitta. A quel punto, per il pusher le manette sono state inevitabili.

Sabato mattina è stato processato per direttissima e il magistrato di turno ha confermato il fermo, disponendo per il 50enne gli arresti domiciliari. Le piante, subito sequestrate, verranno invece distrutte.