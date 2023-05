Un commando all'assalto del distributore: ingresso sbarrato con dei rami

Banditi in azione, nella notte tra martedì 23 e mercoledì 24 maggio, a Rocadelle. Nel mirino di una banda di malviventi è finito il “Carrefour Express”, situato nell’area di servizio Esso della tangenziale Sud, a Roncadelle.

Rapidi e organizzati, dopo aver sbarrato l’acceso all’area di servizio con dei pesanti rami, i malviventi hanno scassinato la saracinesca per poi mettere la mani sulle sigarette e sui contanti presenti: l'esatto ammontare del bottino è ancora da quantificare. Poi la fuga nei campi sul retro dell’attività e della tangenziale.

Il blitz verso le 3 di notte: per le forze dell’ordine non è stato semplice accedere all’area di servizio, una volta scattato l’allarme: hanno dovuto farsi strada tra i tronchi e i rami che sbarravano l’ingresso. Per rimuovere definitivamente gli ostacoli sono dovuti intervenire i vigili del fuoco.