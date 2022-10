Pianti e guaiti nel parcheggio del centro commerciale: vicino ai carrelli ci sono 6 cuccioli di cane

Lasciati in uno scatolone, nel parcheggio del centro commerciale 'Le Rondinelle' di Roncadelle: ad accorgersi dei sei cuccioli di cane è stata una cliente, attirata dai guaiti provenienti da uno cartone abbandonato vicino ai carrelli della spesa.

Poi è scattato l'allarme alle guardie zoofile di Brescia: i volontari sono immediatamente accorsi sul posto, prendendosi cura dei cuccioli, trovati nella mattinata di sabato. Per fortuna stanno tutti bene.

"Sono gesti che ci lasciano attoniti, e senza parole - si legge sui canali social della guardia nazionale ambientale di Brescia - ci limitiamo a ricordare che l’abbandono di animali è un reato che il nostro ordinamento prevede e punisce". L'articolo 727 del codice penale prevede, infatti, che chiunque abbandoni animali domestici, o che abbiano acquisito abitudini della cattività, è punito con l’arresto fino a un anno o con una multa da 1.000 a 10.000 euro.

Una volta recuperati, sono stati portati alla clinica veterinaria YourPet per le prime visite, i trattamenti e la profilassi. Ora i cuccioli, hanno circa due mesi, sono accuditi dai volontari dell'Enpa di Brescia. Dafne, Dante, Dennis, David, Diego e Delia - questi i loro nomi - cercano qualcuno che si prenda cura di loro, anche temporaneamente.

"Cerchiamo con urgenza persone disponibili a offrirsi come stallo - si legge sulla pagina Facebook dell'Enpa di Brescia - Tutte le cure e le spese durante lo stallo saranno a nostro carico, e in caso di buona compatibilità saremmo più che felici di trasformare lo stallo in adozione definitiva. I piccolini hanno meno di 2 mesi, e sono una futura taglia media".

Chiunque sia interessato può contattare la sezione cittadina dell'ente nazionale protezione animali.