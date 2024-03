Fiammata dal macchinario, giovane operaio ustionato al volto

Un operaio di 28 anni è stato ricoverato all'ospedale Civile di Brescia, dopo aver riportato ustioni al volto. Per fortuna, si tratterebbe di una scottatura lieve sull'unica parte del viso che non era coperta dalla maschera protettiva correttamente indossata dal lavoratore. Il ricovero nel principale nosocomio cittadino è avvenuto in codice giallo: il 28enne se la caverà.

L'infortunio sul lavoro poco prima delle 7 di oggi (giovedì 14 marzo) alla Atb Riva Calzoni di Roncadelle. Stando a una prima ricostruzione, il 28enne sarebbe stato raggiunto da una fiammata improvvisa, partita dal macchinario sul quale stava lavorando.

Scattata la chiamata al numero unico per le emergenze, nello stabilimento dell'acciaieria - tubificio di via Industriale sono sopraggiunte un'ambulanza di Brescia Soccorso, un'automedica e una squadra dei vigili del fuoco. La dinamica è al vaglio dei tecnici del servizio prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro dell'Ats e dei carabinieri, che sono intervenuti sul posto e stanno svolgendo tutti gli accertamenti del caso.