Rischia il coma etilico all'ora dell'aperitivo: ragazzo di 23 anni portato al Civile

Un aperitivo un po' troppo 'esuberante', quello che ha visto protagonista un ragazzo di 23 anni a Roncadelle, verso le 19.20 di martedì sera, a poca distanza dalla piazzetta della chiesa parrocchiale.

Un bicchiere dopo l'altro e, senza più controllo, alla fine è stramazzato a terra rischiando il coma etilico. Gli amici che erano con lui in quegli istanti hanno chiamato il 112, che ha inviato sul posto un'auto medica e un'ambulanza del Sarc.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il giovane stava davvero male e i medici, dopo averlo caricato sull'autolettiga, l'hanno portato all'ospedale Civile di Brescia per le cure del caso. Le sue condizioni, seppur serie, non sembrano destare preoccupazione: è stato ricoverato in codice giallo.