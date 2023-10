Notte di fuoco in paese: un’auto e un furgone divorati dalle fiamme

Notte di fiamme e paura, quella tra domenica 29 e lunedì 30 ottobre, a Roncadelle: un’auto e un furgone in sosta in via Bachelet hanno improvvisamente preso fuoco. L’allarme è stato lanciato verso l’una dai residenti della zona: sul posto sono intervenuti tempestivamente i vigili del fuoco.

I pompieri hanno domato il rogo prima che si estendesse anche agli altri veicoli in sosta e alla vegetazione circostante. Il bilancio è di un camioncino e di un’auto ridotte a scheletri anneriti: per fortuna nessuno è rimasto ferito. Sono in corso le indagini e gli accertamenti del caso: nessuna ipotesi viene al momento esclusa dagli inquirenti.