Roncadelle: morto all'età di 78 anni Guerino Simoncelli, domani i funerali

Se n’è andato all’età di 78 anni Guerino Simoncelli, dopo una vita dedicata al calcio e ai suoi tanti giovani allievi. Il mondo del pallone piange un grande uomo di sport, che – nel corso degli anni – è stato presidente del Roncadelle e poi del Torbole Casaglia: in passato aveva giocato anche a buoni livelli, per poi continuare come allenatore portando il calcio in paese, prima all’oratorio di Roncadelle e poi al centro sportivo comunale, dove negli ultimi anni svolgeva anche lavori di manutenzione. Dai cross al calcio d’angolo, Simoncelli ha insegnato tecnica e gioco a tanti bambini, alcuni di loro diventati dei professionisti. Ricordato da tutti per il suo carattere un po’ brusco ma sempre disponibile, era sposato e aveva una figlia, grazie alla quale aveva scoperto la sua vocazione di nonno.

Le esequie si svolgeranno domani, martedì 14 dicembre, alle 15, nella chiesa di Roncadelle, partendo dall’abitazione di via Pietro Nenni a Castelmella. Tanti i messaggi di cordoglio: “Con la scomparsa di Guerino Simoncelli il mondo del calcio e lo sport in generale perdono un vero protagonista. Un uomo sincero e appassionato. Un uomo che ha dedicato tutta la sua vita ai bambini e ai ragazzi e alla loro crescita sportiva e morale. Un grande uomo che lascia un vuoto enorme. A noi, superata la tristezza del momento, il compito di continuare la sua opera, con la stessa passione e lo stesso entusiasmo. Riposa in pace 'Guera'. Tutti ti hanno voluto bene. Questa è la vittoria più importante”, scrive il Roncadelle Calcio.