Baby gang all'Elnos, spunta un'altra rapina: "Mio figlio non esce più dal paese"

Adolescenti rapinati e minacciati all'uscita dal centro commerciale Elnos di Roncadelle. Quello avvenuto nel weekend - che vi abbiamo raccontato martedì - non sarebbe un episodio isolato. Anzi. Stando alle testimonianze arrivate alla nostra redazione e alle denunce ricevute dai carabinieri, una o più "baby gang" imperverserebbero, da mesi, nella zona circostante il polo dello shopping, terrorizzando i coetanei all'uscita dal centro commerciale. Entrerebbero in azione, lontano dalle telecamere e dalla sorveglianza, lungo la strada pedonale che porta alla fermata dell'autobus di via Vittorio Emanuele a Roncadelle. Qui accerchierebbero e intimidirebbero i ragazzini per arraffare ciò che di valore possiedono: soldi, ma anche vestiti appena acquistati e pure le sigarette elettroniche.

"Ho letto con indignazione la notizia dei tre ragazzi rapinati e minacciati e vorrei raccontare la vicenda di mio figlio 15enne e del suo amico", ci scrive (via mail) una mamma. I fatti risalgono al 30 dicembre del 2022: "Erano le 17.30 quando, all'uscita dal centro commerciale, nella stessa strada pedonale che conduce alla fermata dell'autobus, mio figlio e il suo amico sono stati fermati da 6 ragazzini (non avevano più di 16 anni). Uno di loro ha chiesto se avessero un euro da prestargli".

"Siete dei pezzenti: ora tornate a casa senza soldi"

La rapina sarebbe scattata dopo il rifiuto delle giovanissime vittime: "Li hanno accerchiati e perquisiti - continua la donna - . A quel punto mio figlio gli ha proposto di prendere 5 euro, andarsene e lasciarli in pace: loro gli hanno strappato con forza la tracolla e svuotato il portafoglio, monete comprese. L'altro ragazzo era senza soldi e gli è quindi stata sottratta la sigaretta elettronica".

I due 15enni non avrebbero desisto: "Con toni pacati hanno cercato di farsi restituire i soldi, dicendo che dovevano tornare a casa - spiega ancora la mamma del 15enne -. A quel punto il 'capo branco' gli ha tirato dietro le monetine sottratte dal portafoglio dicendogli che erano dei pezzenti e che dovevano tornare a casa senza soldi".

"Mio figlio non esce più dal paese "

La banda di ragazzini se ne sarebbe poi andata e le due vittime avrebbero immediatamente chiamato i carabinieri, arrivati sul posto pochi minuti dopo. A due settimane di distanza dell'episodio, la donna e il figlio sarebbero stati convocati in caserma per visionare i filmati delle telecamere di un'azienda della zona, che avrebbero ripreso tutto: "Ho visto con i miei occhi tutta la scena e mio figlio l'ha rivissuta visibilmente scosso: da allora non esce più dal paese e non vuole più andare al centro commerciale, nemmeno accompagnato da noi perché ha paura di incontrarli nuovamente. Vi lascio immaginare la rabbia di noi genitori", conclude la donna.

Tutti gli episodi sono al vaglio dei carabinieri che stanno effettuando le indagini e gli accertamenti del caso, oltre ad aver aumentato i controlli nella zona circostante il centro commerciale.