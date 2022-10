Rapito dal padre, incubo finito: il bimbo è stato liberato dai carabinieri

Bimbo di 4 anni rapito dal padre a Roncadelle, l'incubo è finito alle 10.35. Il 35enne ha aperto la porta ai carabinieri ed è stato arrestato: l'uomo ha alle spalle dei precedenti per violenza domestica.

Il bimbo è stato preso in consegna dai militari e sta bene: è stato subito affidato a un'educatrice, che è uscita dalla palazzina tenendolo in braccio (video). Poco prima dell'annuncio ufficiale, un segnale aveva fatto presagire che le trattative si fossero concluse nel migliore dei modi. Poco dopo le 10.30, una tapparella dell’appartamento, situato al secondo piano, era stata aperta.

Cos'è successo a Roncadelle

Mercoledì sera, il padre separato si era barricato in casa, nel suo appartamento di Via Tien An Men, insieme al figlio di 4 anni: di fatto è come se l'avesse "rapito" durante un incontro protetto programmato nel pomeriggio con i Servizi sociali.



Il giovane padre - di origini rumene - pare avesse perso l'affidamento del figlio proprio per il suo comportamento (spesso violento). Nel pomeriggio di mercoledì era fissato l'incontro con il bambino e i Servizi sociali, in un parco di Rodengo Saiano. E' qui che è cominciata la vicenda: l'uomo ha estratto una pistola e ha minacciato l'assistente sociale, si è fatto consegnare il bimbo, poi è salito in auto e fuggito.



Subito è stata avviata una lunga trattativa, affidata a uno specialista negoziatore, che è andata avanti per tutta la notte. Stamattina, alle 10.35, l'atteso lieto fine: il piccolo è stato liberato dai carabinieri.