Fermato tre volte senza assicurazione, due in pochi giorni: la sua auto finirà all'asta

La sua auto è stata definitivamente sequestrata, e finirà all'asta: la sua patente invece è stata revocata, quindi dovrà ripartire da zero e portare a termine (di nuovo) gli esami di teoria e pratica. Infine, una multa salatissima: 5mila euro che se non pagati nei tempi pattuiti potrebbero raddoppiare o addirittura triplicare.

Si è conclusa così la vicenda che riguarda un residente di Roncadelle, fermato per tre volte dalla Polizia Locale mentre era alla guida di un veicolo non assicurato. La prima volta nel maggio dello scorso anno, e poi la seconda e la terza solo pochi giorni fa, in rapida sequenza.

Fermato tre volte in pochi mesi

A seguito del primo controllo, in cui era stato beccato senza assicurazione, gli era stata sospesa la patente e il veicolo sottoposto a fermo amministrativo. Nonostante questo, avrebbe continuato lo stesso ad andarsene in giro, finché non è stato fermato la seconda e la terza volta. In quest'ultimo caso, è stato intercettato nella zona del centro commerciale Elnòs, individuato grazie alle telecamere con sistema di rilevamento targhe. Con un controllo incrociato, e in tempo reale, è risultato essere senza assicurazione. Ora pure senza auto, e senza patente.