Fermato alla guida di un'auto già sotto sequestro: il mezzo finisce all'asta

Come sia stato possibile, al momento non si sa. Gli agenti della Polizia locale di Roncadelle nei giorni scorsi grazie al controllo a distanza delle targhe in transito hanno fermato un automobilista che viaggiava su un veicolo già formalmente sotto sequestro, dunque (in teoria) non nelle sue disponibilità. Il caso è riportato dal Giornale di Brescia in edicola stamane.

Gli uomini del comandante Fabio Ferrari impegnati in un pattugliamento si sono imbattuti nell'auto durante un controllo sotto al cavalcavia del centro commerciale Elnòs. La telecamera che legge le targhe ha segnalato il transito di una Fiat Croma "sospetta": il mezzo era regolarmente assicurato, il conducente aveva la patente in regola ma l'auto è stata messa sotto sequestro dalla Polizia locale di Travagliato ad aprile 2021.

Per l'uomo alla guida è arrivata una multa di 1.900 euro, la revoca della patente e il nuovo - definitivo - sequestro: l'auto verrà messa all'asta, e lui dovrà rimettersi a studiare per riottenere la patente.