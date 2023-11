🔴 Ragazzino precipita dalla finestra del bagno: è gravissimo

È caduto nel vuoto per oltre 10 metri, precipitato dalla finestra del bagno della casa che condivide con i genitori e i fratelli, in un condominio di Via Indipendenza a Romano di Lombardia: prontamente soccorso e trasferito d'urgenza al Papa Giovanni di Bergamo, è attualmente ricoverato in gravissime condizioni in ospedale. Tutto il paese fa il tifo per lui: il ragazzo, 17 anni, è di origini indiane.

Indagini in corso

Indagini in corso su quanto accaduto lunedì pomeriggio nel quartiere residenziale non lontano dalla Strada statale Soncinese. I rilievi, affidati alla Polizia Locale, al momento non escludono alcuna ipotesi: né l'incidente né tanto meno il gesto volontario. Sono stati gli stessi familiari del ragazzo ad allertare il Numero unico per l'emergenze (112) intorno alle 14.30.

In quel momento in casa sembra ci fossero anche il padre e i fratelli: uno di loro avrebbe raggiunto il bagno pochi attimi prima della caduta, senza riuscire a intervenire in tempo. Avrebbe assistito inerme alla scena, mentre il fratello precipitava di sotto. Immediata la chiamata al 112. Poi le sirene, i soccorsi. E la speranza di una buona notizia.