Collassa nell’atrio della scuola: maestra grave in ospedale

Si sono vissuti momenti drammatici in una scuola elementare di Romano di Lombardia (Bg), a causa dell’improvviso malore accusato da un’insegnante di 57 anni. Proprio poco prima dell’inizio delle lezioni di oggi (venerdì 17 maggio) la donna si è accasciata a terra, mentre si trovava nell’atrio dell’edificio di via XXV Aprile.

Rianimata da una collega

È successo poco prima delle 8. Immediata la chiamata ai soccorsi da parte dei colleghi: un’altra docente, in attesa dell’arrivo dei sanitari, si è prodigata per far partire il cuore della 57enne. L’equipe medica, poi sopraggiunta a bordo di un'auto media e di un’ambulanza, ha proseguito le manovre di rianimazione. Una volta stabilizzata, è scattata la corsa verso l’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove l’insegnante è stata ricoverata d’urgenza e poi sottoposta a un intervento chirurgico.