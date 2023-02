Ucciso con 6 coltellate dalla moglie: il funerale dopo 20 giorni di attesa

Il necrologio è stato diffuso solo a funerali avvenuti: sono stati celebrati sabato in forma strettamente privata. Ma la cerimonia ha inevitabilmente mobilitato gli amici e i parenti di Romano Fagoni, 59 anni di Nuvolento: morto in casa per le 6 coltellate che gli sarebbero state inferte dalla moglie Raffaella Ragnoli, in carcere dal 29 gennaio scorso, arrestata per omicidio a poche ore dalla tragedia, avvenuta la sera prima nell'abitazione di famiglia in Via Carlina, sotto gli occhi del figlioletto di appena 15 anni.

Il funerale in forma privata

Al funerale c'erano entrambi i figli di Romano Fagoni, anche la più grande (Romina): e poi la sorella Lucia e, fa sapere la famiglia, "tutti quanti gli hanno voluto bene". L'annuncio dei funerali, come detto, solo con il passaparola: la formula ufficiale - con necrologio, pubblicazioni e quant'altro - solo al termine della funzione. La salma di Fagoni ora riposa al cimitero di Nuvolento, il paese dove ha sempre abitato.

Il nulla osta alla sepoltura è arrivato dalla magistratura a 20 giorni dall'omicidio. Come già il sindaco Giovanni Santini nelle dichiarazioni rilasciate nei giorni della tragedia, anche il parroco don Angelo Perlato, nell'omelia in ricordo di Romano Fagoni, ha chiesto il massimo rispetto e il silenzio per quanto successo, aspettando che sia la giustizia a fare il suo corso.