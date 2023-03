Travolto da un getto d'acqua bollente, operaio grave in ospedale

Sono gravi le condizioni dell'operaio di 52 anni rimasto ustionato giovedì pomeriggio mentre era al lavoro alla Dolciaria Finazzi di Romano di Lombardia. L'allarme è stato lanciato intorno alle 14.15 dai colleghi, anche se nessuno avrebbe assistito direttamente alla scena: il 52enne sarebbe stato travolto da un getto d'acqua caldissima, riportando come detto gravi ustioni in tutto il corpo.

Incidente sul lavoro

Soccorso dai sanitari dell'automedica e da un'ambulanza di Padana Emergenza, è stato trasferito d'urgenza al Niguarda di Milano, specializzato in ustionati, e ricoverato in codice rosso. Come riferito dai sanitari, avrebbe riportato ustioni di primo e secondo grado al torace, all'addome, alla schiena, agli arti superiori e inferiori.

I rilievi sono stati affidati ai tecnici del Psal di Ats Bergamo, il servizio di Prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro, con il supporto dei Carabinieri di Treviglio. La Dolciaria Finazzi è storica azienda - fondata addirittura nel 1896 - specializzata nella produzione di caramelle e operante a livello internazionale.