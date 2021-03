Divieto di assembramento, ma bruciano la "vecchia": arrivano i carabinieri

Nessuna deroga speciale. Nonostante il divieto, valido per ogni tipo di manifestazione pubblica, rispettato in tutta la provincia, giovedì sera a Rovato è andato in scena il tradizionale "Rogo della vecchia" di metà quaresima. Il tutto in piena "terza ondata", a poche ore dall'annunciato nuovo ingresso in zona rossa per la Lombardia e altre regioni d'Italia, dopo diversi giorni con picchi di oltre mille contagi giornalieri nella nostra provincia.

Teatro della vicenda è l'oratorio della frazione di Lodetto, a Rovato, dove la "vecchia" è stata posizionata sopra una catasta di legna, con appeso al collo un cartello con la scritta "covid". All'evento è stato invitato anche il primo cittadino, Tiziano Belotti, presente anche quando sul posto sono arrivate una pattuglia dei carabinieri - i militari hanno scritto un verbale sull'accaduto - e una squadra di Vigili del Fuoco, chiamati sul posto da un privato cittadino.