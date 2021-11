Furgone frigorifero si incendia: esplose le gomme e i vetri, salvi i due autisti

Le fiamme sono partite sotto il motore, e nel giro di pochi istanti hanno avvolto completamente l'intera struttura di vetroresina del cabinato. Ieri mattina si sono vissuti momenti di vero e proprio terrore in una via di Desenzano, dove un mezzo per il trasporto e la consegna di surgelati ha preso fuoco ed è andato completamente distrutto. Fortunatamente non si sono registrati feriti, e il rogo non ha intaccato altri mezzi o edifici adiacenti.

Il mezzo si era appena fermato in via Mezzocolle - tra via Como e via Goito - per rifornire un negozio quando del tutto all'improvviso le fiamme hanno iniziato a fuoriuscire dal fondo del motore. I due uomini a bordo, il conducente e il suo collega, hanno avuto appena il tempo di scendere, poi una grossa vampata di fuoco ha avvolto completamente la cabina di guida e la cella frigorifera retrostante, tutta in vetroresina.

Il calore del fuoco ha fatto esplodere fragorosamente prima le gomme, e poi i vetri della cabina. I boati hanno attirato in strada tutti i residenti della zona, allarmati per il rischio di esplosione del serbatoio. Inutile il tentativo di spegnere le fiamme con due estintori recuperati nei pressi del rogo, solo con l'arrivo dei Vigili del fuoco - da Desenzano e da Brescia -, armati di schiuma, le fiamme sono state domate, quando ormai del mezzo non restava che lo scheletro. La strada è stata chiusa per oltre due ore.