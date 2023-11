Cenere del camino butatta nel cassonetto: scoppia un rogo, danni ingenti (anche a un'automobile)

Qualcuno ha pensato bene di svuotare il camino (o la stufa) dalla cenere, e immediatamente buttarla nei cassonetti, che poi hanno preso fuoco. Succede a Tignale, sul lago di Garda, nei pressi del parcheggio di Prabione, in via Anita Garibaldi. Oltre alla completa distruzione di alcuni cassonetti, il rogo - scoppiato nella notte - ha danneggiato un'auto parcheggiata nei pressi degli stessi cassonetti.

«Crediamo sia superfluo ricordare che la brace sotto la cenere può restare attiva per diversi giorni e causare incendi. Più volte - spiega in una nota il Comune - abbiamo avuto modo di comunicare che la cenere derivante dai camini a legna o da stufe a pellet non può essere introdotta nei cassonetti».

Il Comune provvederà ovviamente a riacquistare i cassonetti distrutti e a risarcire i danni al veicolo coinvolto, ma al contempo ricorda che l'imprudenza avrebbe potuto avere conseguenze ancora maggiori, a cose o persone.