Fiamme in camera da letto: ricoverata in codice rosso una donna, è grave

Mentre il marito era fuori casa, per fare passeggiare il cane, la moglie riposava in camera da letto. Subito dopo l'ora di cena, attorno alle 21:00, è scoppiato un incendio all'interno di un'appartamento di Capriolo, in via Privata Rigamonti, una traversa della provinciale che porta ad Adro. L'unica persona che si trovava in casa è una donna di 55 anni, ora ricoverata in gravi condizioni al Civile di Brescia a causa di un'intossicazione.

Le fiamme sono divampate in camera da letto, e lì sono rimaste circoscritte. All'interno si trovava - probabilmente addormetata - la 55enne. A lanciare l'allarme sono state delle persone che vivono negli appartamenti adiacenti. Sul posto sono giunti i carabinieri di Capriolo e di Palazzolo, un'ambulanza e ben quattro automezzi dei Vigili del fuoco, da

Palazzolo e Chiari.



A quanto pare, le operazioni di soccorso sono state rese difficili dalle finestre antisfondamento dell'appartamento, che hanno ritardato l'ingresso dei Vigili del fuoco. Una volta raggiunta, la 55enne è stata rianimata sul posto dai sanitari del 118, e poi trasportata al Civile di Brescia. Tutti i residenti nella palazzina nel frattempo si sono organizzati per dormire da amici o parenti, anche se il rogo non ha intaccato altri appartamenti.