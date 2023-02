Due auto in fiamme nella notte: mistero sulle cause

Le fiamme sarebbero partite da uno dei due veicoli, poi si sarebbero propagate a quello a fianco. Il risultato è che nella notte due automobili sono andate completamente distrutte, per una causa ancora del tutto sconosciuto. È avvenuto in piena notte, in un parcheggio a ridosso della ferrovia in via Fiorentini, a Brescia.

Non risultano persone coinvolte, fortunatamente. La Polizia Stradale si sta occupando delle indagini. Per appiccare le fiamme sarebbero stati utilizzati dei pacchi di quotidiani. Le forze dell'ordine hanno raccolto tutti gli elementi utili.