Due roghi, cinque auto in fiamme: ignote le cause

Due roghi, tre auto completamente distrutte, una pesantemente compromessa e un'altra danneggiata: questo l'esito di due episodi distinti verificatisi in provincia nella notte tra venerdì 22 e sabato 23 aprile.

Il primo episodio è andato in scena a Leno, nel parcheggio (privato) della ditta Class Agricoltura di via Brescia, dove sono andate completamente distrutte due automobili. L'allarme è scattato alle 22:30, quando ormai i veicoli - parcheggiati a 2-3 metri l'uno dall'altro - si erano trasformati in grosse "torce" che illuminavano la notte.

Il secondo episodio dalla parte opposta della provincia a Salò, in via Santa Firmina, nella frazione di Campoverde. Lì, in un parcheggio pubblico, le fiamme da una Renault Clio (completamente distrutta) si sono propagate a una Ford Fiesta (solo danneggiata) e a un'altra Clio (pesantemente compromessa). Al momento, come riporta il Giornale di Brescia che dà la notizia, cause dei due incendi sono del tutto ignote.