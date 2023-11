Precipita dalla falesia sotto gli occhi degli amici: giovane climber in ospedale

È stato ricoverato in codice rosso alla Poliambulanza di Brescia il giovane climber di 30 anni, residente in Valtrompia, precipitato per diversi metri dalla falesia su cui si stava arrampicando, ai Pilastri di Rogno, Valcamonica. L'allarme è stato lanciato dagli amici che erano con lui, intorno alle 12.30.

Nella caduta, come detto precipitato per diversi metri, si è procurato vari traumi e fratture, anche alle costole. La centrale operativa ha mobilitato il Soccorso Alpino di Breno oltre all'elicottero, decollato da Verona: con uno spettacolare recupero, con verricello, il giovane è stato recuperato e infine trasferito d'urgenza in ospedale.