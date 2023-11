Ubriaco e molesto al centro commerciale: fermato da carabinieri e polizia

Avrebbe infastidito e importunato i clienti del centro commerciale Italmark di Roè Volciano, poi in preda al delirio alcolico si sarebbe pure ferito con i cocci di una bottiglia. A seguito delle presunte moleste qualcuno ha chimato il numero unico per le emergenze. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e una pattuglia della polizia locale, oltre ai sanitari del 118.

Protagonista dell'episodio, avvenuto poco dopo le 19 di sabato sera, è un giovane uomo della zona: una volta calmato dagli uomini in divisa, è stato identificato e poi affidato ai sanitari e infine portato in ospedale, a Gavardo, per le cure del caso. Rischia una denuncia per ubriachezza molesta.