Crolla un albero sulla Provinciale, colpito uno scooter: donna in ospedale

Se l'è vista davvero brutta la donna di 66 anni che, nella mattinata di oggi (lunedì 22 luglio) stava percorrendo la strada Provinciale IV a Roè Volciano: la sua corsa in motorino è stata bruscamente interrotta da un albero, piombato all'improvviso in mezzo alla carreggiata.



Tutto è accaduto verso le 10.20: una delle piante che incorniciano la Provinciale, probabilmente già danneggiata dai temporali dei giorni scorsi, ha parzialmente ceduto ed è caduta in mezzo alla strada. Proprio in quegli istanti stava transitando una 66enne, in sella al suo scooter: avrebbe provato a schivare l'arbusto, ma è stata colpita ed è finita a terra.



Gli automobilisti che hanno assistito alla scena hanno immediatamente dato l'allarme: momenti di panico, i soccorsi sono infatti stati mobilitati in codice rosso. Per fortuna, la 66enne se la sarebbe cavata con traumi non gravi: è stata trasferita all'ospedale di Gavardo, a bordo di un'ambulanza, e poi ricoverata in codice verde.



Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale e i vigili del fuoco. Inevitabili i disagi per il traffico: la Provinciale è rimasta bloccata per consentire prima i soccorsi, poi la rimozione della pianta dalla carreggiata.