La serata in una nota discoteca della Valsabbia è finita male, malissimo, per un 16enne di casa nella zona: è stato arrestato dai carabinieri. Stando alle numerose testimonianze delle persone presenti, raccolte dai militari intervenuti, e ai filmati delle telecamere del locale, il giovanissimo avrebbe strappato dal collo di un coetaneo una collanina d’oro.

L’episodio nella notte tra sabato 15 e domenica 16 luglio alla discoteca “Plaza” di Roè Volciano. Tutto sarebbe accaduto in pochi concitati istanti: il 16enne si sarebbe avvicinato con una scusa a un coetaneo, poi gli avrebbe messo le mani al collo per impossessarsi del gioiello. Uno spintone e poi via, di corsa, per mescolarsi ai tanti giovani presenti.

Non gli andata bene: la vittima dello scippo, pure lui minorenne, ha immediatamente lanciato l’allarme al numero unico per le emergenze. Non solo: il ragazzino non avrebbe mai perso di vista il suo rapinatore e quando sul posto sono arrivati i carabinieri, avrebbe fornito precise indicazioni sulla sua posizione.

La denuncia della vittima pare fosse supportata da testimonianze e video, così per il baby rapinatore sono scattate le manette: nei suoi confronti è stata disposta la misura della permanenza in casa (la versione minorile degli arresti domiciliari), in attesa del processo per direttissima che sarà celebrato oggi (lunedì 17 luglio).