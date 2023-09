Già ubriaco a metà mattina, poi gira in moto per il paese

Un giro in moto per le strade di Roè Volciano, peccato che fosse in stato d’ebbrezza. Ad accorgersi del motociclista alticcio, di prima mattina, sono stati gli agenti dell’aggregazione della Valsabbia. Forse insospettititi dalla guida poco sicura, lo hanno fermato e sottoposto alla prova dell’etilometro. E l’alcoltest ha dato esito positivo: nel sangue del centauro, un 52enne gardesano, un tasso alcolemico sopra il limite di legge (0,5 gr/l).

La paletta si è alzata verso le 10.30 di mercoledì 20 settembre, a pochi giorni dal via libera del Consiglio dei ministri al disegno di legge per il nuovo codice della strada che, tra le altre cose, inasprisce le pene per chi guida in stato d’ebbrezza. Per il 52enne è scattata la sospensione della patente (da 3 a 6 mesi) e la sanzione prevista in questi casi (da un minimo di 543 euro ad un massimo di 2170 euro).