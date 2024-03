Dramma della solitudine a Roè Volciano. Un uomo di 80 anni è stato ritrovato senza vita venerdì nella sua abitazione: da tempo non stava bene, probabilmente era morto da giorni. A dare l'allarme i vicini di casa, preoccupati perché non si faceva più vedere: uno di loro, attrezzato con le chiavi dell'80enne per dei lavori programmati, ha aperto la porta e ha fatto la macabra scoperta. Ha allertato una vicina e insieme hanno subito chiamato i soccorsi. Ma come detto non c'era già più niente da fare.

Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale della Valsabbia oltre all'automedica: i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. I primi accertamenti hanno confermato la morte per cause naturali: la circostanza è stata condivisa con il magistrato di turno che ha dato il nulla osta alla sepoltura. Il funerale sabato mattina a Gavardo, il paese dove abita il fratello.

Accompagnato alla fermata dagli agenti

Una storia toccante a margine della tragedia. Uno degli agenti interventi nel ritrovamento era lo stesso che aveva accompagnato la vittima alla fermata dell'autobus, circa una settimana prima. Lo racconta il comandante Fabio Vallini: “Ci è molto dispiaciuto – ammette –: era una persona che avevamo avuto modo di conoscere. Era a piedi in una zona di periferia e, quella mattina, aveva fermato una nostra pattuglia che stava transitando in strada. Era stanco e aveva chiesto ai nostri agenti di essere accompagnato presso la fermata dell'autobus dei Tormini, per poi raggiungere l'ospedale. I colleghi in quell'occasione non avevano badato tanto al protocollo e lo avevno fatto salire sull'auto di servizio e lo avevano accompagnato, come richiesto, lasciandolo sorridente alla fermata”.