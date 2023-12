Bimba di 3 anni vaga da sola nel parcheggio: la madre stava facendo la spesa

Camminava da sola nel parcheggio del centro commerciale. Non solo: a soli tre anni si stava pericolosamente avvicinando alla strada Provinciale. È successo nella giornata di ieri, sabato 30 dicembre, a Roè Volciano: per fortuna una donna di passaggio ha notato la piccola, l’ha messa immediatamente in salvo e poi si è rivolta agli agenti della polizia locale della Valsabbia, che si trovano all’interno del complesso commerciale Italmark per alcuni controlli di routine.

La donna avrebbe riferito di aver notato la bimba mentre, tutta sola, stava cercando di attraversare la strada provinciale. Nel frattempo pare che nessun allarme fosse stato lanciato dai genitori: la Locale avrebbe impiegato circa 30 minuti per rintracciare la madre. Pare che fosse ancora intenta a fare la spesa all’interno del supermercato, quando è stata raggiunta dagli agenti e dalla figlioletta.

Sulla vicenda sono in corso le dovute verifiche, ma una cosa pare certa: la piccola si sarebbe allontanata da sola, per cause in corso di accertamento, dal supermercato per poi dirigersi verso la strada Provinciale dov’è stata fortunatamente trovata, e fermata, prima che attraversasse.