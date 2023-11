Senza patente: in fuga dalla polizia su un’auto intestata a un defunto

Una sfilza di violazioni del codice della strada che gli costeranno molto caro: non solo l’auto sequestrata, ma anche le inevitabili e salate multe. Protagonista dell’assurda vicenda è un uomo di casa in Valtrompia, fermato dalla polizia locale dell’aggregazione della Valsabbia a Roè Volciano dopo avere tentato di eludere un controllo.



Non solo era alla guida di un’auto priva di revisione e assicurazione, ma risultava pure intestata ad una persona morta nel 2022 che non aveva né figli né moglie. Il mezzo era già entrato nel mirino della Locale nei mesi scorsi, ma il conducente era fuggito per ben due volte ai posti di blocco. Secondo quanto ricostruito dagli agenti, circolava indisturbato per alcuni Comuni valsabbini, approfittando della situazione e pensando di farla franca.



Lunedì però l’auto è stata fermata e sequestrata mentre il conducente e il passeggero identificati. Dai primi accertamenti chi era alla guida era pure senza patente perché scaduta da più di 3 anni.