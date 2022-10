A tutto gas sull'auto rubata, poi di corsa in mezzo ai campi: folle inseguimento

Girava per le strade della Valsabbia al volante di un'auto rubata: quando si è alzata la paletta della polizia locale, ha dato gas a più non posso. Tallonato dalla pattuglia, ha abbandonato la macchina in mezzo alla strada ed è scappato a gambe levate, facendo perdere le sue tracce. L'inseguimento - durato alcuni chilometri - è andato in scena a Roè Volciano, sabato 24 settembre. L'uomo al volante della macchina, una Lancia Ypsilon rubata lo scorso agosto da Vobarno, non l'ha fatta franca.



Anche grazie alle telecamere è stato identificato e rintracciato in poco più di una settimana dagli agenti dell'aggregazione di polizia locale della Valsabbia e nei suoi confronti sono scattate una serie di denunce. Nei guai è finito un 20enne di casa a Roè Volciano, con alle spalle precedenti specifici: questa volta dovrà rispondere di ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale, ma pure di porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Nel baule della Ypsilon, che aveva precipitosamente abbandonato durante il concitato inseguimento, sarebbe infatti stato trovato un coltello con una lama lunga 34 centimetri.